Com 77 m², casinha traz 7 boas ideias para lares pequenos

Hoje desembarcamos no Japão para apresentar uma residência com excelentes ideias para otimizar espaços pequenos. O Japão é um país de território reduzido. Esta peculiaridade exige que as construções sejam compactas e incorporem soluções de otimização dos espaços. Projetada pelo estúdio japonês Ky Atlier, esta residência de 77 m² e organizada em dois pavimentos traz excelentes soluções de como aproveitar melhor o espaço sem perder a praticidade e o conforto.

Confira a seguir mais imagens e mais detalhes desta casa japonesa com soluções e ideias inspiradoras para quem precisa lidar com espaços pequenos mas não abre mão do conforto e da praticidade.