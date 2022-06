Do hall de entrada ao jardim, esta casa é linda e incomum

A reforma da casa pode ser uma ótima oportunidade para agregar beleza e valor à residência e, principalmente, deixá-la mais funcional e moderna. Além disto, a reforma pode ser uma oportunidade para fugir do óbvio e ousar um pouco na decoração.

Hoje desembarcamos em Chandlers, no Reino Unido, para apresentar uma residência simples e encantadora, que foi completamente renovada. O projeto de reforma, assinado pelo estúdio LaHally Architect, buscou fugir do óbvio, com a expansão do programa de necessidades, com o uso de cores e com a integração dos espaços interno com os espaços externos, que transformaram e incrementaram significativamente a qualidade dos ambientes.

Curioso para desvendar todos os ângulos e todos os encantos desta residência surpreendente? Então confira a seguir mais imagens e mais detalhes deste bangalô que ganhou uma nova cara e teve seu interior inteiramente transformado com o uso de cores, da madeira e do projeto de iluminação.