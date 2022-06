Cozinha incrível e pisos lindos tornam esta casa encantadora

O projeto de interiores concilia materiais naturais, como a madeira presente no piso do living room e nos móveis, e materiais industrializados, como o vidro das aberturas generosas e o aço da estrutura aparente. Na sala de estar fica evidente esta combinação do tradicional com o moderno. A madeira do piso e dos móveis realça a sensação de aconchego do ambiente e a estrutura de aço e o projeto de iluminação dão um toque de sofisticação à sala de estar.