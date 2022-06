Com churrasqueira e sinuca, área de lazer é um charme no quintal

Uma área de lazer pequena pode ter tudo que é necessário. No projeto de Canatelli Arquitetura e Design tem-se uma bela prova disso. Um canto do jardim pode servir muito bem como área de convivência, delimitada por um piso prático e bonito em um tom terroso para combinar com a natureza. O grande segredo, porém, é a estrutura do pergolado, firme e em cor clara para deixar o ambiente leve e elegante. Também merece destaque o chuveiro ao ar livre se refrescar nos dias quentes.