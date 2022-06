13 quintais maravilhosos vão te inspirar a reformar o seu

Contar com uma piscina no quintal é sempre especial devido ao cenário relaxante que a casa passa a ter. Para valorizar ainda mais este cenário natural, as opções com acessórios complementares às piscinas, como as cascatas, são excelentes para a criar efeitos belíssimos à decoração. Uma dica muito interessante é a opção de utilizar luzes neon sobre o espelho d'água, criando um visual ainda mais incrível no local.