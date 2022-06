Antes e Depois: minivaranda de 2 m² ganhou jardim e até churrasqueira

Após a aplicação das placas com ripas de madeira, as grades ao redor foram cobertas com telas nas cores preto e branco. A simples cobertura das grades ofereceu a sensação de maior proteção à varanda e trouxe a possibilidade de trabalhar com os móveis na cor preta para compor o espaço.

Para deixar o espaço confortável, dois caixotes foram pintados na cor preta e cobertos com almofadas na mesma cor. A almofada utilizada como encosto na cor vermelha somou belo conjunto com detalhes adicionais, como os pequenos vasos sobre a mesa e as raquetes no canteiro.

Ao centro, a mesa preta com tampo em detalhes brancos proporcionou facilita as atividades junto à churrasqueira. A presença dos pequenos vasos com temperos, por fim, deu o toque natural perfeito à nova varanda.