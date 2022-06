Idéias de design minimalista

A foto mostra o interior da habitação TREE SNAKE HOUSES, de autoria do arquiteto Rebelo de Andrade, que é sinónimo de inspiração minimalista e construção modular. O seu interior metamórfico, capaz de seduzir o visitante pela ligação intrínseca que possuí com a natureza exterior, se dá através das formas em madeira, das aberturas de luz e dos tecidos de cor neutra. Um espaço minimalista que se traduz na simplicidade com que foi desenhado, seja na linguagem espacial ou estética, que consegue abraçar o visitante, deixando-o inteirado com a natureza arquitetônica e o silêncio do lugar.