Com apenas 35 m², apartamento em Porto Alegre mostra que bom gosto não tem tamanho

E agora chegamos ao detalhe do home office. Um espaço para trabalhar ou estudar sem impedimentos. A longa escrivaninha atende toda a necessidade de espaço e se comunica harmonicamente com todo o quarto. Um design urbano, jovem e certamente inspirador. Os armários no alto levam o mesmo revestimento de todo o conjunto, em um preto elegante. Há de se notar também a iluminação por trás do móvel, de grande utilidade prática e estética. E é claro, uma plantinha e objetos decorativos bem escolhidos que fazem toda a diferença na decoração!