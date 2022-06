Casa futurista no meio do mato é um sonho de consumo

Deste ângulo podemos notar uma variação no formato da residência. Ainda à beira do bosque de eucaliptos, a casa com estrutura de madeira em dois pavimentos tem uma conexão direta com a natureza por meio das amplas paredes de vidro, bem como pelo desenho alongado da área ao redor que se estende até o meio do jardim de lavandas. Podemos notar, tanto no piso térreo, quanto no pavimento superior, a excelente soma entre a madeira e o vidro, conferindo um resultado moderno e espetacular ao projeto.