10 dicas arrojadas de mesas para sala

O dono do apartamento costumava garimpar peças de design dos ano 50, 60 e 70, e desta maneira o ambiente se tornou bastante eclético e criativo. Na sala de jantar a mesa HOUSE OF CARDS, desenhado por Maurício Arruda, com o tampo neutro retangular de vidro ganhou um tom divertido com a com a bases que remontam cartas de baralho e convive em perfeita harmonia com as cadeiras verdes dobráveis AIR, Tom Dixon.