Construída com troncos de eucalipto, casa rústica em Itatiba (SP) fica na copa das árvores

Já no interior do lar, percebemos a forte presença de tecidos em cores vibrantes que cobrem as poltronas, sofás, tapete e almofadas. Esta soma foi excelente para tornar o ambiente com uma personalidade mais feliz somado à rusticidade dos eucaliptos presentes na estrutura do teto. O resultado traz a sensação de estarmos em meio a uma aconchegante casinha do interior.