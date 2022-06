7 boas ideias de marcenaria fazem esse apartamento parecer maior

Matérias-primas tem uma elegância natural para a decoração. Quando juntamos soluções inteligentes e eficientes para organizar o lar onde moramos, o resultado só pode ser especial. E para mostrar isto, hoje viajaremos até a cidade de Tietê (SP), para conhecermos o belíssimo projeto realizado pelo escritório Canatelli Arquitetura e Design.

Perfeitamente trabalhado com ótimas ideias de pedraria com o uso do granito e a beleza da marcenaria para a composição decorativa, o apartamento mostra como as soluções com estes elementos naturais podem proporcionar uma personalidade ainda mais especial ao lar.

Somando excelente organização e elegância, este apartamento, sem dúvidas, nos fará suspirar em cada pequeno detalhe dos seus espaços. Por isto, convidamos você a seguir conosco e conhecer um pouco mais sobre como os elementos naturais, como pedras e madeira, podem deixar a sua decoração ainda mais especial.

Siga conosco e inspire-se!