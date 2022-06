Casinha em Tietê reserva 5 grandes surpresas no interior

Ao entrarmos na Casa FBN, a primeira surpresa foram os espaços muito bem projetados no interior, fazendo com que a decoração oferecesse soluções inteligentes, resultando na presença de espaços extras. Por isto, as escadas com degrau plissado (zigue-zague) em madeira foram uma excelente alternativa para aproveitar os espaços embaixo de cada escadaria.

No patamar superior, por exemplo, podemos notar a presença de uma pequena rede de proteção para que os animais de estimação pudessem ficar melhor protegidos e, ainda assim, ganharem um canto a mais para descansar. Outras possibilidades, como a presença de prateleiras decorativas, jardins internos e bibliotecas poderiam ser muito bem utilizadas.