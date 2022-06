Apartamento em Londrina traz boas ideias para quem tem gato em casa

É importante garantir um lugar seguro para o seu gato e determinar o seu lugar de dormir e necessidades. Às vezes, o bichano pode sofrer grave acidente caso pule da janela, então, o mesmo cuidado que você tem com crianças no apartamento é necessário ter com o gato, pois ele é um curioso nato.

Assim, quando o bichano vê algo se mexendo, não pensa duas vezes e pula na direção do objeto, sem nenhuma preocupação, às vezes, é comum você encontrar pela rua gato em cima de poste, ou telhado, ou seja, segurança dentro de casa sempre para mantê-lo num ambiente seguro.