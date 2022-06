Dupla de arquitetos brasileiros Pascali Semerdjian

Localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, a Casa Ipanema é mais do que um estabelecimento comercial; é uma galeria para troca de ideias e experiências entre os fãs da marca e da cultura carioca. O andar térreo, funciona como uma espécie de vão, que integra a Casa Ipanema à rua, convidando quem passa por ali a entrar. A calçada de mosaicos portugueses invade o espaço e cobre a parede do fundo, que, quando iluminada por uma clarabóia, irradia luz natural pelo ambiente.