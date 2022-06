Top 5: casas pequenas e apaixonantes

Hoje traremos um projeto totalmente especial. À primeira vista, certamente nos sentiremos como se estivéssemos em uma típica aldeia cercada pela mata virgem, quando na verdade nos encontramos em Lagoa Santa, um município de Minas Gerais.

O desenho desta casa foi assinado pelo arquiteto João Diniz em parceria com o artista plástico Jorge dos Anjos. A temática baseou-se nas cabanas primitivas, envolvida no clima das montanhas e sua natureza circundante. O desenho orgânico buscou fazer referência às informações do lugar, desenvolvendo-se em dois pavimentos, com vista para um belo lago. E ousou ao buscar materiais tecnológicos em sua estrutura mista, como tubos metálicos e telhas metálicas termo acústicas.

Esta obra surgiu como parte do desafio idealizado em 1992 pelo artista plástico George Hardy. A proposta era criar um hotel cultural na Serra do Cipó, próxima à Belo Horizonte. E cada unidade de hospedagem receberia uma parceria de um arquiteto e um artista plástico simultaneamente para desenvolvê-la.

Esta inspiração certamente nos leva a imaginar com seria morar em uma casa projetada com tamanha ousadia e ao mesmo tempo levantando a importância da questão do ambiente, da forma e da sua relação com seu contexto. Recomendamos que se aproveite este passeio e permita-se inspirar por um projeto que soube ser sutil.

Casinha de 86 m² em Minas Gerais vai roubar seu coração