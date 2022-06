10 armários embutidos super funcionais!

Charme nos utensílios. Talento na refeições. Alegria com amigos. Aroma de temperos: a alma da cozinha é realmente deliciosa. Cada pedaço deste cômodo é especialmente desenvolvido para nos dar momentos especiais. E para caprichar no planejamento de cada item que irá compor o cômodo, sempre vale a pena pesquisar as melhores possibilidades. Afinal, todo o ambiente irá influenciar no momento de preparar refeições, reunir amigos, ter horas maravilhosas. Para organizar tudo isto, nada melhor do que contar com móveis para acomodar utensílios, objetos, temperos e tudo o que não pode faltar em uma cozinha, utilizando da melhor forma o espaço disponível no ambiente. E quando falamos em organização na cozinha, fica impossível não falarmos também de armários.

Existem muitos tipos de armários para a cozinha. Os modulados trabalham com peças pré-fabricadas que têm tamanhos padrões e são mais comuns e baratos no momento da compra. Se a sua cozinha precisa de uma solução rápida, eles são excelentes escolhas. Os armários planejados são feitos na medida ideal para o espaço que o cômodo dispõe. Fáceis de serem personalizados, são a opção ideal para que o espaço tenha a melhor utilização possível. Já os armários embutidos são também planejados, mas de uma forma a não deixar as laterais à mostra. Ou seja, todo armário embutido é planejado, mas nem todo armário planejado é embutido. Este terceiro, tema deste Livro de Ideias, traz uma estética mais bonita porque dá a sensação de ser algo perfeitamente encaixado no lar.

Por isso, hoje traremos dez opções lindas em armários embutidos para a sua cozinha ficar de arrasar. São opções que variam na cor, formato e tamanho e podem ser pensadas para o seu espaço que a sua cozinha dispõe, seja pequena ou grande. Por isso, se você gosta de inspirar na culinária e ama o espaço da sua cozinha, venha conosco e conheça estas opções incríveis para o seu lar. Temos certeza que após este Livro de Ideias, sua cozinha não será mais a mesma. Aproveite!