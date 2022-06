Papeis de parede para bebês!

Um toque de carinho por todos os lados. Como não pensar nisto quando é chegado o momento de decorar o quarto do bebê? Cada peça que irá compor o ambiente merece uma atenção especial para celebrar a chegada de alguém muito esperado e, claro, deixar o conforto completo para o cômodo. E quando pensamos na no conforto, não podemos nos ater apenas aos móveis que decoram o ambiente. A decoração é algo que passa por todo o espaço e tem muita importância em todos os elementos do espaço. E falando na importância de cada elemento do espaço, não podemos deixar de lado um item que dá muita personalidade ao espaço: os papeis de parede.

O uso dos papeis de parede para o quarto de bebês se popularizou no meio do século XX, quando a decoração dos espaços ganhou um tom moderno. Utilizando em sua maioria, composições neutras nos espaços, ao longo do tempo a liberdade para ousar na escolha das cores deu ainda mais possibilidades para embelezar o ambiente. Atualmente o mercado oferece muitas opções e encontrar uma que seja exatamente como você quer, não será difícil.

A escolha dos papeis de parede tem a necessidade de ir de encontro à decoração que você planejou para o ambiente. Por isso, se você já comprou os itens de decoração para o cômodo do seu/sua bebê, atente-se para que as cores do papel de parede sigam o padrão. Ou, se preferir, faça o caminho inverso: escolha primeiro o papel de parede de sua preferência e vá adequando o espaço do quarto. O importante é a harmonia, afinal, um espaço feito para ser fofo, deve ser todo harmônico.

Dadas as dicas, é hora de você juntar-se a nós nos exemplos de papéis de parede abaixo e encantar-se com as belas escolhas que cairão perfeitamente para o quarto do sorriso mais gostoso da casa.