24 banheiros clarinhos para lares pequenos e grandes

O conceito de um ambiente ideal é claramente relativo, já que cada pessoa carrega consigo uma história, diferentes opiniões e gostos. Ao conformar os espaços de nossa casa, além de trazer um toque pessoal para refletir nossa personalidade, é importante cuidar de aspectos funcionais e práticos, pois farão nossa rotina muito mais simples e prazeirosa. Para tanto, é indispensável buscar a ajuda de profissionais da arquitetura.

Hoje no homify preparamos um artigo com muitos exemplos de banheiros monocromáticos, mais especificamente na cor branca, para provar que a ausência de cor não conforma ambientes monótonos, mas sim espaços elegantes e modernos. O branco é a cor mais utilizada para acabamentos em geral por ser um tom sóbrio, assim temos a segurança de criar ambientes atemporais que não sejam cansativos. Além do mais, a cor é perfeita para ambientes pequenos e pouco iluminados, já que reflete luz e portanto traz a sensação de amplitude. Confira a seguir muitas dicas de banheiros completamente brancos!