Sala de estar sem graça ficou linda depois da reforma

O que notamos antes ser um ambiente escuro, agora se mostra um cenário repleto de detalhes criativos em todos os lados.

A sala de jantar é marcada com a presença da mesa em tampo de vidro acompanhada de cadeira modernas. Suspensas, as luminárias na cor amarela e preta marcam a criatividade do ambiente. Ao fundo, podemos notar a cozinha decorada com um belo relógio de parede e com uma excelente distribuição de lâmpadas de iluminação direta.

No teto, notamos uma ampla utilização de lâmpadas LED embutidas sobre o vão da sanca, reforçando o efeito da iluminação do ambiente. Ao fundo, a TV guarda um conjunto criativo com neon que conheceremos ainda melhor logo abaixo.