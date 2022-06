Reforma poderosa! Casa de pedras velha e apagada ficou moderna

Se por fora já podemos perceber o quanto a casa ficou atraente, em seu interior, nada deixa a desejar. A soma entre modernidade e rusticidade pode ser notada em cada detalhe da sala de estar. As paredes mantinhas com a textura natural das pedras não deixa dúvidas sobre o quanto a personalidade do lar foi valorizada.

No teto, o forro de madeira ganhou a companhia de luminárias com trilhos que direcionam a iluminação para diferentes pontos. O piso também revestido com textura de madeira segue o mesmo tom cromático do teto. É muito interessante ainda notar o excelente efeito que a faixa da parede pintada em branco proporcionou à decoração, deixando o cenário ainda mais acolhedor.

Marcando a decoração, sofás em cor creme oferece ótima combinação com os móveis nas cores pretas. O resultado é, sem dúvidas, belíssimo!