Nós passamos boa parte do tempo de nossas vidas dormindo. Se uma pessoa comum dorme cerca de 8 horas por dia, isso resultaria em cerca de 30% da vida na cama. Ao atingir os 78 anos de idades, serão 230.000 horas de sono, ou seja, 26 anos! Dada essa importância, devemos planejar com muito cuidado o local de descanso, transformando-o em um templo sagrado.

Investir em um colchão confortável é essencial, bem como escolher as cores mais propícias para colorir o cômodo que abrigará o nosso sono. Algumas pessoas preferem tons mais suaves e claros, para que o despertar junto ao sol seja ainda mais prazeroso. Outras pessoas preferem tons mais escuros, já que conseguem adormecer mais facilmente em quartos menos iluminados. Você talvez prefira decorar o quarto de maneira mais efusiva, para deixá-lo com a sua personalidade, ou até mesmo optar por um conceito mais minimalista, para deixar a mente calma e ajudar a trazer clareza para os momentos que antecedem as horas de descanso. Seja qual for a sua preferência, sem dúvidas você passará boa parte da sua vida nesse cômodo, por isso é válido um planejamento e investimento para deixá-lo de acordo com o que você busca. Nós temos certeza de que essas 7 boas razões para ficar na cama farão você apertar o soneca diversas vezes, ou deixarão você tentado a ficar mais tempo deitado no próximo final de semana. Confira e inspire-se!