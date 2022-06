Esse apartamento vazio de 80 m² ficou lindo depois da decoração

A simplicidade e a serenidade caminham juntas. Por isso, mais uma vez podemos notar soluções econômicas e práticas para dar personalidade ao lar.

Ao fundo, uma pequena área foi construída de maneira suspensa para ser utilizada como ponto de descanso próximo às grandes janelas laterais. Notamos novamente a presença marcante da madeira, tanto no piso suspenso, quanto nas placas ao fundo que, assim como as plantas, reforçam a identidade natural do ambiente. Para oferecer um toque mais alegre e vibrante no cenário, uma pequena faixa de revestimento em porcelana na cor azul marinho foi excelente para contrastar com as cores neutras do ambiente.