10 mesas de vidro encantadoras

Também com predominância dos tons neutros, esta sala de jantar moderna aposta em uma mesa redonda de vidro com base cilíndrica de madeira, o que confere aconchego ao espaço. As cadeiras com encosto em palhinha e assento em couro marrom têm linhas curvas e retas, fazendo uma bela parceria com a mesa. A parede do fundo tem revestimento na cor bege, mesma cor e material do aparador. As fotografias na parede dão um toque de personalidade ao ambiente claro e despojado. A imagem é de Daniela Praça.