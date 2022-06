Como planejar o banheiro perfeito

O banheiro é uma das peças favoritas em todas as casas, e por um bom motivo. É nesse cômodo que entramos para lavar nossas tensões e problemas diários, e também onde começamos um novo dia com frescor e leveza. Por essas e por outras razões, todas as pessoas adoram um banheiro bonito e, apesar do famoso ditado, tamanho não é importante. Um bom banheiro não precisa necessariamente ter o tamanho de um palácio, desde que possua alguns itens básicos, como os abaixo:

1. Iluminação: artificial ou natural, esse é um fator crucial. Um banheiro escuro não é nada convidativo e relaxante, e por ser o espaço onde você se recompõe, necessita ter luz suficiente para que você se enxergue bem na hora de limpar as impurezas do seu dia.

2. Ventilação: assim como a iluminação, a ventilação do cômodo é de extrema importância. O ar precisa ser renovado constantemente para levar embora odores indesejados e trazer o frescor que você precisa para se sentir como novo, seja através de um bom exaustor ou, de preferência, janelas que podem ser deixadas abertas.

3. Cor: escolha uma cor que te traga calma e relaxamento, bem como texturas e azulejos que ampliem o espaço, no caso de cômodos reduzidos.

4. Peças adequadas: é de extrema importância que você escolha as torneiras, chuveiro ou banheira que mais satisfaçam as suas necessidades. A forma como você se banha com a água possui um impacto realmente considerável sobre o prazer que você terá ao se lavar. Devido a enorme variedade de produtos disponíveis, aqui a pesquisa é indispensável.

5. Economia de água: não é novidade para ninguém que nós não podemos mais brincar com o nosso ecossistema. Pias que economizam água e chuveiros que minimizam o impacto também são fatores primordias na hora de projetar o banheiro. Privadas que reaproveitam a água do chuveiro também são uma opção bastante sustentável.

6. Decoração: nada de exageros, porém bons espelhos, plantas e velas deixam o ambiente muito mais convidativo. Itens que contribuem com o perfume do banheiro também são importantes.

Depois de considerar todos esses fatores, você já pode começar a planejar o seu banheiro, para que seja um cômodo atrativo e que cumpra a função de purificar todas as impurezas do seu dia. Confira algumas inspirações!