5 varandas reformadas ficaram lindas e vão te inspirar a mudar a sua

Nesta mudança, não só o edifício foi completamente renovado, como também o exterior recebeu uma mudança completa. Exceto a árvore no corredor, todo o matagal foi eliminado para dar espaço a um novo terraço zen com colunas de tijolos e grades para estabelecer os limites do terreno. Com isto, o novo espaço mantém o contato com a natureza e torna-se um terraço convidativo para o descanso e o relaxamento.