Uma reforma inacreditável!

Como qualquer outro bem material, uma residência sofre a ação do tempo e do desgaste natural decorrente do uso, necessitando esporadicamente de reparos e cuidados, visando a sua manutenção e ao seu bom estado de conservação. Além disto, por razões diversas nossas necessidades e prioridades também sofrem mudanças com o tempo. Consequentemente, os ambientes do nosso lar também demandam constantes mudanças e adaptações as nossas novas necessidades. Portanto, após alguns anos de uso, um projeto de reforma é inevitável, para sanar e agregar funcionalidade e valor ao imóvel.

Foi o que ocorreu com esta residência imponente no México, que apresentaremos em mais detalhes a seguir. O casarão de traços modernos apresentava algumas incompatibilidades com as necessidades práticas de seus moradores, que procuraram o estúdio do arquiteto Juan Luis Fernandez, que cuidou do projeto de renovação e deu nova vida e um novo significado aos ambientes do casarão. O projeto de reforma incluiu os espaços internos, a área de lazer e as fachadas externas, que ganharam novos materiais de acabamentos e novos elementos, que ocultaram o aspecto brutalista anterior, atribuindo a residência um aspecto mais contemporâneo e sofisticado. Confira a seguir com mais detalhes as imagens impressionantes deste projeto de reforma de um casarão mexicano, que devolveu-lhe a sua funcionalidade e deu-lhe de novos significados, agregando beleza e valor à residência.