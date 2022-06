10 cozinhas planejadas para o ano inteiro!

Amamos decoração. Nós, da homify e vocês que nos enchem de alegria quando dão clique nos nossos artigos e participam das nossas ideias. Afinal, na decoração, quanto melhores as ideias, melhor fica a criatividade. E por sentir todo esse carinho no momento de chegar a projetos que se adequam da melhor forma ao ambiente natural da casa, aos gostos particulares do dono e a tudo que pode servir de influência, chegamos a dez sugestões de decorações para cozinhas. Cada uma contempla um período do ano. Ao todo, são dez imagens que servem como sugestões para todos os períodos do ano, desde o verão que aparece na escolha para a cozinha de janeiro e fevereiro, passando pelo outono de março, chegando à primavera de setembro e, enfim, voltando novamente ao verão de dezembro. Um modelo diferente de cozinha, para dez meses do ano.

Para cozinhas dos meses de verão, as opções são modelos que valorizam o ar fresco e as cores mais claras, facilitando a iluminação natural do ambiente. Para inspirações de outono, a amenidade de um lar de cores frias e mais sóbrios, deixando a sensação de ocupação do ambiente, mais aconchegante, já que é um período chuvoso e ficamos mais tempo em casa. Para as cozinhas inspiradas no inverno, recorremos ao charme e aquecimento rústico, inspirado em madeiras e na gostosa sensação térmica que estes imóveis nos oferecem. E para a primavera, projetos que valorizam a utilização das plantas no ambiente, afinal, nada melhor do que um modelo de cozinha onde podemos cultivar nossos próprios temperos.

Por isso, se você adora ideias de decorações dos mais diversos tipos, com cozinhas planejadas para se adaptar aos mais diversos climas, venha conosco neste Livro de Ideias. Temos certeza que, não importa a região onde você está, você certamente encontrará a cozinha planejada ideal para o clima do seu ambiente. Aproveite nossas inspirações e deixe seus comentários!