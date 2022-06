10 closets planejados incríveis!

A materialidade do móvel planejado também é decisiva no resultado final da decoração do ambiente. Normalmente, os guarda-roupas são feitos em madeira, mas existem outras opções de acabamento, como vidro, policarbonato e espelhos, que criam visuais arrojados e surpreendentes. Neste projeto, as portas de vidro incolor, com caixilhos na cor preta, deixam as roupas à mostra, como objetos decorativos, criando um ambiente sofisticado e ousado. Além disto, o tom escuro dos acabamentos e o projeto de iluminação criam uma atmosfera mais intimista e elegante.