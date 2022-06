Mesas de jantar rústicas e charmosas!

Esta mesa de jantar rústica ao lado foi confeccionada em madeira de Cerejeira. O móvel fica situado em uma sala de jantar aberta, com acesso ao jardim. A vista, que proporciona o verde da grama e das plantas, auxilia criando um ambiente com uma aparência natural e muito agradável. A mesa de jantar rústica conta com um design marcado por linhas retas e precisas, contrastando com as cadeiras que têm um desenho mais arredondado.