Incrível reforma de uma casa portuguesa!

Em Cabeceiras de Basto, uma vila portuguesa localizada no distrito de Braga, foi realizado um projeto de recuperação muito interessante. A antiga casa era no estilo tradicional Minhota, estilo arquitetônico antigo e típico de Portugal. E em seu projeto de recuperação foi incorporado também um projeto de ampliação dos espaços de convívio em um novo volume, que além de ser mais moderno, fez a ponte entre o passado e a arquitetura do presente. Neste jogo entre elementos tradicionais e a procura do equilíbrio com elementos modernos, o escritório Paula Novais Arquitetos conseguiu gerar interessantes ambientes e vivências que proporcionam uma nova identidade ao lugar sem deixar de respeitar sua História.