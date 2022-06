Uma casa no mirante

Esta é uma perspectiva do entorno do local onde se situa este projeto desafiador. Sobre o jardim foi criado um percurso orgânico e singular que procura fundir-se ao solo vermelho e arenoso.

À medida que nos aproximamos deste lugar, o nosso olhar se perde no horizonte. Quanto mais nos aproximamos, maior é a emoção e a sensação de pertencimento à natureza. Esta é uma experiência que se intensifica gradualmente, atingindo o seu ponto máximo no momento em que chegamos no braço exuberante para do mirante estarrecedor e a sua materialidade transparente nos transmite uma sensação única, como se estivéssemos voando sobre a paisagem.

