Terreno estreito? Com apenas 4 m de frente, casa tem interior surpreendente

Já no interior do lar, podemos perceber a preferência por um tipo de decoração mais simples com o uso de poucos elementos. A tendência ao minimalismo agora ganha um visual mais criativo e alegre com a presença do longo tapete com listras coloridas, as poltronas verdes e o quadro artístico.

O piso de cimento queimado faz uma excelente soma com as paredes e teto revestidos de madeira, resultando em um ambiente simples, mas perfeitamente aquecido e confortável.