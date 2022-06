Tendências de decoração para 2015

Com o final do ano chegando, já é hora de dar um passo à frente e começar a checar as tendências em decoração para o ano de 2015. O design de estilo escandinavo, o retrô e o ecleticismo reinaram durante esse ano que está acabando, mas agora outras novidades se aproximam para dar o que falar, como as estampas vibrantes que estão chegando para dar uma cara nova à decoração de sua casa. Assim como todas as tendências, os novos hits chegam com força total, para viver seu ciclo de ápice e posterior reinvenção, como é de praxe todos os anos. Nessa nova leva, você verá o retorno de materiais finos texturizados, e uma palheta de cores que, através do linho e da seda, trazem aos dias modernos alguns tons reais de roxo, dourado e azul. Como numa volta ao passado, chegou a hora de deixar o minimalismo de lado novamente, e deixar falar alto as estampas vibrantes, que chegaram para causar certo barulho.

Neste Livro de Idéias, nós selecionamos algumas tendências que já podem ser vistas em algumas lojas, revistas e feiras. Através delas, você pode se inspirar para recriar alguns ambientes de sua casa, deixando o grito das cores trazer uma alegria renovada para começar 2015 a todo vapor.