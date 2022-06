10 tendências de jardim inacreditáveis!

As plantas escolhidas para este jardim de inverno são, em sua maioria, flores nas tonalidades roxa e lilás. O espaço é composto por Hortências, Violetas, Lavanda e outras em matizes semelhantes. A mistura do roxo e nuances azuladas com o verde das folhas e de outras plantas ao redor traz um clima divertido e alegre ao ambiente. As pedras em branco que ficam no piso do jardim de inverno oferecem claridade e conforto.