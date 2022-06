Antes e depois: cozinha pequena ficou linda depois da reforma

O projeto de reforma buscou, portanto, integrar a cozinha à sala de jantar. A antiga divisória foi removida e a sala de jantar também foi transferida para uma nova posição. Para dialogar com a nova cozinha, a nova sala de jantar ganhou novo mobiliário. A mesa com tampo de madeira de demolição e as banquetas feitas de madeira de demolição dialogam com o piso e dão um toque rústico ao ambiente.

As paredes foram pintadas de branco, o que favorece a difusão da luz natural e torna os ambientes mais bem iluminados.