4 dicas para ter uma área de lazer pequena, mas fantástica

Além do novo espaço gourmet, o projeto de reforma buscou requalificar também toda a área externa da residência. As superfícies internas dos muros de divisa foram pintadas de laranja, a mesma cor das superfícies externas da casa, criando uma ideia de unidade. Mas o corredor, antes apagado e sem vida, tornou-se um pequeno jardim com suportes para plantas de madeira fixados no muro, com pequenas plantas, com piso revestido de pedrinhas e uma calçada composta de bases de madeira de forma circular e dispostas desalinhadamente, criando assim um caminho sinuoso até a parte posterior do terreno.