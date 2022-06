6 ideias simples para deixar seu apartamento pequeno elegante

A sala de estar ganhou um painel de espelhado, que agrega sofisticação e realça a sensação de profundidade visual do ambiente. O sofá em forma de L foi a escolha ideal para a configuração e dimensão do espaço, garantindo o conforto e a funcionalidade. Em espaços compactos, móveis de centro mais atrapalham a circulação do que embelezam o ambiente. No lugar do móvel de centro, que geralmente serve de apoio para objetos decorativos, o projeto criou um nicho, situado sobre a Tv, para exibir um lindo vaso de cristal. Além das paredes do nicho terem recebido uma cor diferenciada, o nicho conta também com um ponto de luz direta, que faz o vaso de cristal reluzir ainda mais.