Móveis planejados fazem esta casa em Curitiba parecer bem maior

No ático, o projeto de interiores inverteu a posição dos móveis para otimizar o aproveitamento do espaço, que resultou na criação de um espaço multifuncional de entretenimento para toda a família, com vídeo game e home theater. Mais uma vez, um dos destaques do ambiente são os elementos em marcenaria, feitos exclusivamente para a residência, como as estantes de madeira com nichos abertos. A parede texturizada e de cor vermelha dá personalidade e calor ao ambiente.

Gosta de ver filmes em casa e gostaria de incrementar a decoração do seu home theater? Então leia este artigo com ideias e exemplos de home cinemas espetaculares.