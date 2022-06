Apartamento ganha minijardim fácil de cuidar com cactos e flores

Este pequeno jardim aspira pelos olhares das pessoas como seu dono aspira pelo convívio com os amigos. A integração do jardim com a cozinha já afirma essa vocação. Mas a construção de uma bela churrasqueira em meio ao jardim demonstra que o espaço pode e deve ser um lugar de convivência e partilha. Assim, plantar e alimentar se tornam as duas faces deste pequenino jardim cheio de charme.