53 Ideias Simples Para Jardins Pequenos E Quintais Sem Uso

Selecionamos mais projetos com ideias de como fazer um jardim pequeno para você se inspirar e criar ambientes bonitos e relaxantes para a sua casa!

Mesmo tendo pouco espaço, você pode criar um ambiente para receber amigos e familiares no seu quintal. A ideia desse projeto foi criar um jardim no quintal com um pequeno sofá com uma base de de alvenaria com concreto aparente e almofadas coloridas. Além disso, pequenas mesas de centro e muitos vasos de flores compõem a decor perfeita para dar uma nova cara ao seu quintal.