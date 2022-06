6 ideias fazem esse apartamento pequeno parecer maior

Com o ritmo da vida contemporânea, onde as pessoas não conseguem mais dispor de muito tempo para limpar, organizar e cuidar de uma casa, é cada vez mais comum moradias pequenas com espaços definidos. Constantemente, construtores de edifícios lançam apartamentos entre 30 e 60 metros quadrados. É a velha luta entre tempo e espaço.

No entanto, para muitas pessoas pode ser um desafio decorar uma residência menor. pode parecer impossível encontrar espaço para guardar objetos essenciais ou até mesmo ter o mobiliário necessário ao cotidiano em uma casa pequena. Mas saiba que com ideias criativas, é mais do que possível otimizar espaços pequenos sem comprometer o estilo e deixando o lar sempre com cara de organizado.

Neste projeto, da arquiteta Gisele Taranto, você confere algumas dicas e detalhes que podem deixar o seu espaço limitado mais confortável e muito bem organizado!