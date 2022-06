Decoração de banheiros

Encontre aqui, no homify, projetos lindíssimos de banheiros perfeitamente decorados por grandes profissionais. Navegue acima e confira diversos estilos, tamanhos e dicas que poderão deixar o banheiro do seu lar incrivelmente encantador. Aproveite!

O primeiro ambiente que visitamos logo ao levantar da cama, é o banheiro. Assim como é também este o espaço onde relaxamos completamente com um bom banho após um longo dia de tarefas. Logo, tornar este espaço ainda mais especial, terá reflexos diretos em nosso bem-estar. Sem muita necessidade de um grande número de elementos pelo pouco espaço no interior, a decoração acertada de um banheiro bem decorado está muito mais ligada na distribuição acertada de alguns elementos chaves, como espelhos, iluminação, cores e plantas, como veremos logo a seguir.

O espelho é infalível na decoração

O pouco espaço do banheiro faz com que busquemos algumas alternativas que podem privilegiar um pouco mais o espaço e a iluminação do ambiente. Por isso, o posicionamento do espelho para a decoração é fundamental. A melhor posição para este objeto no banheiro é valorizando os pontos de iluminação no espaço, promovendo uma distribuição de luz melhor distribuída. Além disto, o uso de grandes espelhos pode proporcionar também a sensação de maior profundidade em pequenos espaços, o que torna este truque ainda mais interessante.

Cores certas para a decoração do banheiro

A definição das melhores cores para a decoração do banheiro está diretamente ligada ao tamanho do espaço. Para banheiros pequenos, a melhor solução está no emprego de cores claras, já que refletirão melhor a iluminação no espaço e poderão oferecer um visual mais limpo e com a sensação de mais espaço, além de proporcionar elegância ao ambiente. Para banheiros maiores, o uso de cores escuras é uma boa alternativa, já que o ambiente poderá receber um número maior de luminárias espalhadas pelo ambiente. Lembre-se de que a definição das cores deverá seguir o estilo decorativo escolhido para o banheiro, tendo nos objetos de decoração os complementos perfeitos para valorizar pontos de contrastes no cômodo.

Decoração de banheiros com o uso plantas

Diversos são os elementos que podem ser utilizados para a decoração dos banheiros e, entre as principais opções, estão o uso de plantas. Sejam floridas ou não, as plantas têm o excelente benefício de manter o banheiro com o ar melhor filtrado e com a umidade melhor equilibrada. Perfeitas para dar um toque de perfume e beleza a mais no ambiente, as flores são opções econômicas e facilmente encontradas para tornar o banheiro ainda mais acolhedor.