E para encontrar as melhores opções para que a decoração de apartamento seja feita com todos os detalhes que fazem toda a diferença, trouxemos acima opções excelentes para tornar o seu lar ainda mais especial. Confira os diferentes estilos de decoração, os melhores profissionais do mercado e peças com designs incríveis para a decoração do seu apartamento ficar simplesmente incrível!

Decorar o apartamento é oferecer ao seu lar um toque de sua própria personalidade. Entre os elementos decorativos, as escolhas que descrevem o jeito de ser dos moradores e até mesmo as experiências vividas em meio a viagens ao redor do mundo, poderão ser opções ótimas e baratas para tornar o seu apartamento ainda mais especial. Com estes objetos colecionados através de vivências pessoais, as boas lembranças e histórias poderão estar sempre presentes e fazer parte da rotina.

Estilos de decoração para o apartamento

Para que a decoração do apartamento seja feita de maneira assertiva, é indispensável eleger um determinado estilo para embelezar todos os ambientes. Entre os principais estilos conhecidos e sobre os quais você poderá encontrar uma ampla gama de excelentes ideias aqui, no homify, estão os estilos Campestre, Clássico, Eclético, Escandinavo, Minimalista, Moderno e Rústico. Ao definir um determinado estilo para a decoração do apartamento, as escolhas quanto aos móveis, objetos e cores poderão ser feitas com maior facilidade, oferecendo um resultado final ainda mais perfeito.

Como escolher as cores

A decoração de um apartamento não deve levar somente em conta os móveis e objetos físicos. É preciso estar atento para a escolha de elementos que reforcem diferentes sensações nos ambientes. As cores têm uma forte influência na decoração. Cores vibrantes podem deixar a decoração mais alegre, enquanto cores mais sóbrias, podem realçar um visual mais elegante. O branco, por sua vez, pode oferecer sensação de amplitude, o que é excelente para espaços pequenos, enquanto a cor preta, reforça um toque luxuoso e atemporal para o lar.

Iluminação e espaço

A iluminação deverá ser cuidadosamente planejada. Perfeita para oferecer aquecimento e arejamento ao lar, a iluminação natural deverá ser explorada ao máximo, tendo nas luminárias e lâmpadas o reforço auxiliar. A escolha dos modelos das luminárias poderá, inclusive, valorizar ainda mais determinados estilos decorativos.

Já os espaços deverão ser pensados para que os móveis escolhidos ofereçam fluidez para o trânsito nos ambientes. A margem de 90 cm. é a indicada para a distância entre cada móvel, conferindo, assim, um maior conforto para os moradores. Para espaços pequenos, lembre-se que a integração entre os ambientes poderá oferecer excelentes opções para a decoração do apartamento.