Falar em decoração é trazer à tona um assunto que sempre soa interessante para muitas pessoas. Por ser uma atividade extremamente prazerosa e criativa, a decoração dos lares acaba por ser uma atividade com a qual muitos se identificam, passando longas horas pesquisando estilos, composições e profissionais que tem, como principal intuito, manter o lar mais bonito e agradável em todos os detalhes.

Existem inúmeras composições criativas para o lar, seja pela escolha de cores, organização de espaços ou embelezamento com o uso de peças decorativas que acabam por exprimir visualmente a personalidade familiar da residência.

Para saber um pouco mais sobre este universo encantador, abaixo você conferirá excelentes dicas para que mergulhar um pouco mais no universo decorativo. Confira!

Como planejar a decoração de interiores

A decoração de interiores tem como principal função dar um pouco de sua personalidade ao lar. Com ela, poderão ser exploradas características pessoais, como preferências de estilos e cores e, ainda, a utilização de elementos que remetam às experiências importantes, como viagens, trabalho e família.

Existem muitos estilos de decoração que podem ser utilizados como referência para a decoração de qualquer ambiente do lar. No entanto, existem algumas dicas de boa utilização que facilitam algumas somas entre estilos. Estas dicas têm como intuito fazer com que o lar fique mais harmonioso, equilibrado e agradável, já que estes adjetivos poderão ter uma forma influência na rotina familiar.

Já com suas preferências definidas quanto a estilos, cores e objetos definidos, é muito importante que você tenha em mente os espaços disponíveis no seu lar, o tipo de iluminação e ventilação. Todos estes detalhes poderão interferir como a decoração do seu lar é vista, especialmente se a ideia for utilizar plantas.

Como organizar a decoração do lado exterior da casa

Se a sua busca é a decoração de espaços externos, como áreas abertas, churrasqueiras, terraços, piscinas e outros ambientes que configuram o espaço à beira do lar, a principal indicação é a procura por profissionais paisagistas e arquitetos.

Com o profissional de paisagismo você poderá encontrar excelentes soluções para o cultivo de plantas conforme o tipo de solo, a localização quanto a posição do sol e o tamanho do espaço disponível. É possível chegar a resultados impressionantes com diversos tipos de jardins, como os modelos verticais, ou ainda, os telhados verdes.

Para o conforto, escolhas como sofás e outros móveis impermeabilizados poderão ser excelentes para ganhar um novo espaço acolhedor ao ar livre. Piscinas, pérgolas e outros espaços para o descanso e o lazer complementam as opções.

Por fim, lembre-se da importância da iluminação. Existem incríveis projetos que exploram as diferentes maneiras de trabalhar luminárias LED, neon e outras modelos de iluminação indireta que criam efeitos incríveis. Vale a pena explorar todas as possibilidades!

Estilos de decoração: opções para todos os gostos

Como dissemos anteriormente, existem muitos estilos de decoração que podem se encaixar perfeitamente em suas preferências para deixar o seu lar mais bonito. Aqui, no homify, você encontra os principais deles. Para conhecer um pouco mais sobre cada um, veja algumas informações abaixo:

- Estilo Asiático: Este estilo de decoração tem como principal característica explorar o modo de vida oriental, principalmente baseando-se nas culturas do Japão e China. Neste estilo, jardins zens com bambus e bonsais são comuns, assim como a utilização de elementos nas cores preta ou vermelha.

- Estilo Campestre: Este estilo remete à vida no campo. Ou seja, com esta escolha, é muito comum o uso de elementos rústicos, como a madeira e a palha, tanto para os móveis, quanto para os revestimentos. Plantas silvestres são muito comuns em diversos ambientes do lar, bem como o uso de cores claras para as paredes.

- Estilo Clássico: As características deste estilo são marcadas por linhas elegantes que remetem ao luxo, sendo suas influências a arquitetura romana e grega. Os móveis geralmente são de mogno, cerejeira e outras madeiras em tons escuros e dramáticos. São inspirados em peças antigas e têm ornamentações e detalhes elegantes, remetendo à imponência.

- Estilo Colonial: Criado no período das colonizações, este estilo foi desenvolvido com a soma de elementos europeus com peças nativas. Este estilo é marcado por peças rústicas e objetos que remetam à sofisticação. Suas principais cores são os tons terrosos.

- Estilo Eclético: É a soma de diversos estilos diferentes em um mesmo ambiente. Caracteriza-se pela harmonização de objetos com diferentes origens e referências. Deve ser escolhido com cautela para manter o lar com uma decoração agradável.

- Estilo Escandinavo: O estilo escandinavo foi desenvolvido na região entre Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia e Noruega, tendo como principais características o uso de metal, madeira e pedra, explorando na decoração a textura do couro, lã e linho. A ideia deste estilo é levar aquecimento e acolhimento ao interior do lar.

- Estilo Industrial: Destaca-se pela forte personalidade que imprime aos ambientes. São evidenciados com o uso de concreto, madeira e ferro em formas cruas no lar. Sóbrio, este estilo favorece economia na decoração, já que usa um grande número de elementos reciclados.

- Estilo Mediterrâneo: Os espaços deste estilo de decoração têm a iluminação valorizada e contam com elementos que remetam às cores vibrantes, como azul turquesa ou amarelo ocre. São comuns os usos de arcos para portas e janelas, bem como a presença de elementos naturais, como a madeira, a pedra cal.

- Estilo Minimalista: É marcado pela presença de poucos elementos na decoração, remetendo à ideia de ambientes amplos. Por valorizar a iluminação natural, são comuns os usos de móveis e peças decorativas em cores claras, destacando peças de design moderno.

- Estilo Moderno: Soma arte e tecnologia, privilegiando o uso de elementos como o aço escovado, fibra de vidro, plástico, entre outros. É um estilo de decoração que remete ao tempo presente, valorizando espaços amplos e peças com design bem trabalhado, assim como a presença de efeitos com iluminação.

- Estilo rústico: Traz a vida rural para as áreas urbanas, valorizando móveis com texturas em madeira crua e a presença de estampas florais nos tecidos. Troncos de árvores, caibros e pedras fazem parte deste estilo de decoração.

- Estilo Tropical: Valoriza estampas coloridas com figuras de pássaros, plantas, macacos e outros animais silvestres. Descontraído, a principal característica deste estilo é fazer com que os ambientes pareçam mais relaxantes e naturais. Plantas, como bambus, orquídeas, palmeiras e outras, são perfeitas para este estilo de decoração.

Agora que você sabe um pouquinho mais sobre as possibilidades de decoração no seu lar, descubra projetos incrivelmente inspiradores para o seu lar! Afina, com uma decoração caprichada, o seu lar passa a ser o melhor lugar do mundo! Aproveite!