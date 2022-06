A cozinha planejada é o local perfeito da casa para ser feliz. Ali, encontramos os mais deliciosos sabores, aromas e toques de carinho que contam belas histórias na companhia de nossos amigos e familiares.

Embora este seja um espaço especial no qual sempre vale a pena se esforçar para encontrar as melhores soluções, na prática, nem sempre é fácil planejar cada detalhe de uma cozinha. Quando nos deparamos com espaços limitados, onde cada pequeno detalhe precisa ser valorizado, um bom projeto fará toda a diferença para que nada se perca.

Para encontrar as melhores referências de projetos de cozinhas planejadas, não há melhor lugar do que o homify. Aqui, você encontrará tópicos repletos de belas imagens dos mais diferentes estilos de cozinhas planejadas, profissionais talentosos especialmente dedicados a transformar a cozinha em um lugar perfeito e muitos artigos com dicas precisas para que a sua cozinha sob medida seja do jeito que você sempre sonhou.

Por isso, siga conosco e saboreie todas as dicas para que a sua cozinha planejada seja o espaço mais agradável do lar!

Como planejar uma cozinha

Para um planejamento perfeito de uma cozinha, a supervisão de um bom profissional habilitado e que esteja sempre disposto a antecipar qualquer imprevisto para que o projeto seja entregue a tempo e sem imprevistos no orçamento.

Atualmente, os apartamentos e casas contam, cada vez mais, com cozinhas de espaços pequenos onde cada item precisa ser muito bem direcionado no espaço antes de ser escolhido.

A funcionalidade é a principal atenção que se deve ter para uma cozinha em tamanho pequeno. Espaços para armazenamento de alimentos, utensílios e limpeza, precisam estar sempre fáceis de serem alcançados, poupando tempo e facilitando a organização do espaço.

Para que a funcionalidade seja alcançada da melhor maneira o possível, é preciso levar em conta as necessidades da família, como a altura dos móveis e eletrodomésticos que compõem o ambiente.

Outra questão importante é a fluidez que o espaço deve dispor para as atividades do dia a dia. Para que a organização dos eletrodomésticos seja da melhor maneira o possível, a principal dica é planeja os espaços do fogão, pia e geladeira.

Procure sempre pensar em formatos triangulares, onde a pia esteja sempre entre o fogão e a geladeira – ainda que cada um esteja organizado em uma parede diferente ou ainda que o fogão esteja em uma ilha. Esta dica, certamente, fará toda a diferença no dia a dia.

Em caso de cozinhas lineares, ou seja, onde os eletrodomésticos estejam na mesma parede, procure, organizar a pia sempre no meio dos dois eletrodomésticos principais.

Todas estas dicas estarão presentes no projeto do profissional contratado, no entanto, por isso, pense nestas dicas para se antecipar e fazer com que ele entenda todas as necessidades principais da família.

Quanto custa uma cozinha planejada

Muitas são as variantes que podem responder a esta questão. Espaço, tamanho da família, necessidades rotineiras, eletrodomésticos e acabamentos.

Para começar, ao contratar o projetista ou o arquiteto, você terá que decidir entre um projeto sob medida ou modulado.

Nos projetos sob medida, as peças do mobiliário deverão ser criadas em marcenarias, o que atenderá ao desenho exato das peças, sendo ainda utilizadas matérias-primas nobres que darão mais durabilidade e beleza ao acabamento.

Já os projetos modulados são mais facilmente encontrados em lojas varejistas, onde as cores e os formatos seguirão padrões desenhados para fabricação em larga escala. A vantagem deste projeto é o custo 40% menor do que a opção sob medida.

Os acabamentos em madeira devem ser escolhidos com peças que ofereçam boa resistência ao contato com a umidade, as principais opções são as madeiras em MDF ou MDP, sendo o MDP um material de composição menos resistente à água, mas com valor cerca de 10% menor com relação ao MDF, que possui um acabamento mais bonito.

O tampo para o balcão poderá ser escolhido em diferentes tipos de pedrarias ou metais. Os mais comuns em pedra, são o granito e o mármore, sendo o granito o mais econômico. Já os metais podem ser encontrados em alumínio ou inox, sendo a primeira opção a mais em conta.

Com estes elementos definidos, você deverá fazer ainda uma lista para eletrodomésticos, iluminação, espaços de armazenamento em marcenaria e acabamentos especiais, como patinas, acrílico e superfícies esmaltadas.

Como decorar a cozinha planejada

Após as principais peças do mobiliário e os acabamentos serem escolhidos, é hora de seguir para a decoração da cozinha planejada.

Quando falamos de espaços pequenos, a principal indicação é caprichar na iluminação do ambiente.

Sempre que possível, procure explorar ao máximo a iluminação natural. Com ela, você poderá economizar do consumo de energia elétrica, além de deixar o interior mais aquecido, arejado e acolhedor.

Com a iluminação natural sendo bem aproveitada, sua cozinha poderá ficar excelente com as presenças de pequenas plantas em vasos decorativos ou em pequenos jardins verticais para decorar o espaço livre na parede. Aproveite esta ideia e opte pela presença de uma horta no seu lar. O resultado, sem dúvidas, será muito interessante e saboroso para os seus pratos.

A iluminação poderá ser caprichada ainda com a aplicação de luminárias LED em espaços livres do teto com sanca, o backsplash (espaço entre pia e armário) e nichos de armazenamento.

Para dar mais criatividade ao ambiente, você poderá ainda optar por azulejos ou ladrilhos coloridos aplicados no backsplash, papéis de parede fáceis de limpar ou cores mais vibrantes em pequenos espaços.

Vale a pena ainda caprichar na escolha das luminárias, potes de armazenamento decorados, pequenos espelhos, banquetas e outros complementos que deem personalidade à cozinha sem que deixem o ambiente carregado.

Por fim, capriche na escolha dos eletrodomésticos e, se as principais cores do ambiente permitirem, opte por uma geladeira de cores vibrantes ou estilo retrô. O resultado ficará incrível!

Principais erros em uma cozinha planejada

Seguido as dicas que trouxemos acima, será muito mais fácil encontrar o caminho perfeito para que sua cozinha planejada fique espetacular. Ainda assim, é sempre bom reforçar a atenção com alguns erros que podem ser evitados para que o resultado seja perfeito e o orçamento não fique encarecido.

A primeira dica é não abrir mão de um profissional. Seja um projetista ou um arquiteto de interiores, a presença de um olhar especializado fará muita diferença para que o projeto seja entregue de maneira rápida e perfeita. Outra dica para especialmente voltada a cozinhas pequenas é a fluidez dos espaços. O espaço que compreende a geladeira, fogão e pia deverão ser deixados livres, sem quaisquer elementos entre eles.

No caso de salas de jantar integradas, procure deixar os corredores com ao menos 90 cm. de distância entre os móveis e as paredes. Esta distância é perfeita para manter os espaços bem fluídos. Não exagere nos espaços de armazenamento.

Prateleiras e nichos são excelentes para compor a decoração, no entanto, não utilize muitas destas peças se não houver itens suficientes para o armazenamento. Procure atender as suas necessidades de espaços para armazenamento de acordo com o que possui sem que o ambiente pareça pesado.

Sempre que possível, opte por espaços com bancadas. Elas são ótimas para a organização dos espaços e podem ser utilizadas tanto para acomodar pequenos eletrodomésticos ou, ainda, servir como espaços para pequenas refeições.

Gostou das dicas acima? Saiba que no homify você encontrará ainda mais opções para atender as necessidades de deixar sua cozinha planejada perfeita! Continue navegando conosco e encontre inspirações incríveis!