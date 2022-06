Seja qual for o tipo de casa pré-fabricada que você busca, aqui, no homify, você encontrará ótimos modelos, ideias e profissionais especializados em oferecer as melhores soluções para que o sonho do lar próprio seja realizado. Confira com nossas dicas para todas as fases do projeto: do custo à manutenção!

Ter um lar próprio é uma importante realização. E para que este grande sonho seja alcançado com alguma economia, as casas pré-fabricadas são importantes opções. Feitas com ripas de madeira ou placas de alvenaria, onde a padronização no desenho de paredes e teto, trazem medidas que se encaixam, facilitando o processo de finalização do projeto.

Abaixo, você poderá conferir algumas importantes informações que poderão fazer diferença na escolha dos modelos pré-fabricados como ótimas opções para ter a sua casa própria.

Custos

Uma das principais vantagens na escolha das casas pré-fabricas está quanto ao valor final do projeto. O grande investimento financeiro para estas obras está quanto a necessidade de aplainar o terreno para que a casa fique bem estruturada. O investimento em aterramento e cuidados com a fundação deverá tomar boa parte do orçamento. Já os custos com a construção deverão ser menores, já que a necessidade de mão de obra é menor do que em projetos de construções comuns. Neste caso, a economia total pode ser de até 50% menor do que seria necessário em construções de alvenaria, o que torna esta uma excelente opção.

Período de construção

Além do custo menor, as casas pré-fabricadas necessitam de um período bem menor para que a finalização da obra seja alcançada. Se para uma casa de alvenaria de 40 m² o prazo estimado é de 90 dias, o projeto no mesmo tamanho para uma casa pré-fabricada é de menos de um mês. A facilidade no transporte e entrega das placas pré-fabricadas otimiza consideravelmente a evolução da obra, sendo apenas necessária a mão de obra especializada e o acompanhamento de um bom arquiteto para que a casa fique pronta.

Manutenção da casa pré-fabricada

A manutenção das casas pré-fabricadas é comum aos modelos tradicionais feitos em alvenaria. Uma revisão completa a cada cinco anos para as instalações hidráulicas e elétricas é o suficiente para manter a casa sempre em bom funcionamento. Para casas de madeira, o tratamento adequado para variações climáticas é indispensável e a impermeabilização deverá ser feita anualmente. Para estes modelos ainda, a indicação é que as madeiras jamais sejam compradas cruas, sem o tratamento necessário. O selo de procedência deverá ser exigido na escolha. Com os devidos cuidados, a realização do sonho do lar próprio chegará mais rápido com a escolha de casas pré-fabricadas!