Aqui você conhece um pouco mais dos modelos, estilos, desenhos e demais detalhes destes tipos de projetos encontrados em médias e grandes cidades. Confira as excelentes ideias de nossos profissionais e encontre a inspiração para estes modelos de casas.

Casas geminadas foram, ao longo de muitas décadas, a preferência de muitas famílias no momento de realizar a compra da casa própria. Construídas de forma simétricas, as casas geminadas oferecem uma grande estrutura completa com divisões iguais, resultando em duas casas.

Construídas em série, geralmente estes modelos de habitações são encontrados em valores mais acessíveis, o que as torna uma opção atrativa nos tempos atuais, principalmente quando comparadas às casas de menor tamanho. Mas afinal, será que vale a pena ter uma casa geminada? Confira esta e outras respostas logo abaixo!

Vantagens das casas geminadas

A principal vantagem em ter uma casa geminada está no custo final. Construídas geralmente em pares, estes modelos de casas são entregues com toda a estrutura pronta, onde os espaços são idênticos em ambos os lados. Excelentes para famílias que procuram manter proximidade, as casas geminadas são boas oportunidades de comprar imóveis em conjunto com parentes e amigos próximos, aproveitando o baixo custo de compra. Para quem investe na construção civil, as casas geminadas podem oferecer bons lucros, já que consomem menos quantidade de materiais para a finalização de duas casas de uma só vez.

Desvantagens das casas geminadas

Se por um lado estes modelos de habitação podem ser ótimas escolhas para quem deseja manter moradia próxima, por outro, problemas de relacionamento com a vizinhança tendem a ser ainda maiores. Barulho de som alto, discussões e problemas com as divisões estruturais podem ser os principais pontos problemáticos com as pessoas que dividem duas casas geminadas. Problemas com infiltrações devem ser rapidamente resolvidos para que a estrutura completa da casa não seja atingida, o agravamento deste problema poderá trazer o dobro de custos para os moradores das residências.

Dicas para a compra de casas geminadas

Se você está pensando em comprar este tipo de moradia, é preciso estar atento a algumas dicas, como:

- Faça uma análise completa com o auxílio de profissionais nas instalações elétricas e hidráulicas das construções. Exija sempre instalações independentes.

- Observe se a iluminação natural é bem aproveitada pelas estruturas internas, especialmente onde houver portas e janelas. O mesmo vale para o arejamento.

- Prefira garagens que não tenham tanta proximidade, ou seja, não estejam à margem do muro divisor. Ter um espaço maior para estacionamento faz toda a diferença ao longo do tempo.

