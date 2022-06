Casas de container no Brasil e em todo o mundo estão se popularizando principalmente devido à sua versatilidade e acessibilidade. Apesar de ter uma forma pré-fabricada, os recipientes podem ser empilhados de várias formas diferentes produzindo formatos incomuns para habitações modernas. Uma boa vantagem ao optar por construir uma casa a partir de contêineres é o fato de contribuir com o meio ambiente, pois hoje há muitos contêineres fora de serviços por já terem excedido seu prazo de validade.

Projetos de casas container

Quando você opta por reaproveitar um container para projetos de casa, será preciso escolher qual o tamanho e tipo de container comprar. Há duas opções de tamanho, o menor com 14 metros quadrados e o maior com 28 metros quadrados Além das variações de tamanho, você também precisará escolher entre o modelo Dry, que é mais barato, porém não possui revestimento térmico e acústico ou o modelo Reefer que possui um preço superior mas já vem com o isolamento térmico e acústico de fábrica. Se optar por realizar um projeto de casa container DIY, será importante que alguns detalhes sejam feitos por profissionais especializados. Alguns processos, como o recorte de paredes, devem ser feitos com equipamentos específicos e, se houver erros, você poderá estragar o container inteiro. Lembre-se, às vezes, o barato pode sair caro. São várias as vantagens ao optar por um projeto de casas feitas de container. Um deles é o baixo tempo para conclusão, que dependendo do tamanho detalhes da casa pode ser entregue em 3 meses. Outra vantagem é a mobilidade. A possibilidade de transportar a casa atrai muitos moradores já que você não precisa ficar preso em um único lugar, basta um guindaste e o caminhão para transportá-la até o novo endereço.

Preço de casas container

Casas container podem custar até 40% menos que uma casa equivalente feita em alvenaria e isso torna o projeto muito interessante em termos financeiros. Diferente de uma obra convencional, o projeto com uma casa container possui um controle de processos muito mais eficiente, reduzindo atrasos de entrega, por conta de condições climáticas, por exemplo, já que a casa container poderá vir pronta da fábrica. Outro ponto positivo é a legislação em alguns municípios do Brasil, que estão concedendo isenções fiscais para construções sustentáveis. Vale a pena conferir se a sua cidade possui estes incentivos. Entretanto, casas container não se limitam apenas em projetos de baixo custo, também são vistos em projetos mais sofisticados, trazendo ao ambiente requinte e modernidade.