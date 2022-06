Porém, para dar início a esse sonho é necessário um bom planejamento e escolher bem o projeto, um que cabe em seu bolso. Lembrando que projetos grandes necessitam de grandes investimentos. Uma boa alternativa são os projetos de casas com quatro cômodos, ideal para famílias pequenas que procuram conforto e aconchego em poucos metros quadrados.

Quanto gasta para construir uma casa de 4 cômodos?

Os valores que você vai gastar com o projeto de uma casa de 4 cômodos podem variar com os detalhes que pretende destinar a ele. O fato de ser uma casa menor não significa que não tenha personalidade. Se deseja um projeto mais rebuscado ou mais sóbrio, não importa, com bom gosto e requinte irá surpreender. Em primeiro lugar, devemos observar o tamanho do terreno que você possui ou deseja adquirir e quantos metros quadrados deseja que a casa tenha. Em segundo, os custos devem ser divididos entre mão de obra, se optará por contratar uma empreiteira, pedreiro ou se irá construir sozinho, e a compra de materiais, pois a qualidade desses materiais também irá interferir no custo final. Para um melhor planejamento do espaço para esse projeto, o ideal seria a contratação de um arquiteto. Ele saberá aproveitar cada metro quadrado e designar a distribuição dos cômodos com maestria. Assim você poderá saber com mais precisão quanto vai gastar para construir uma casa de 4 cômodos.

Planta de casa com 4 cômodos

Pequenas, mas com muito estilo, o projeto de uma casa com 4 cômodos é mais fácil de ser gerenciado, por isso é ideal para quem pretende morar sozinho ou tenha uma pequena família. Contrariando algumas opiniões, projetos de casa compactas podem trazer uma bela área de lazer, geralmente associada a um projeto de casas maiores, como piscina, churrasqueira ou uma bela varanda. Por isso a escolha da planta de uma casa de 4 cômodos é muito importante para que cada espaço se adapte à sua necessidade.

Modelos de casas de 4 cômodos

Muitos modelos de casas de 4 cômodos surpreendem quem não acreditava que em pouco espaço poderiam encontrar modernidade e praticidade, pois apesar de serem pequenas, podem ser bem atraentes. É fácil identificar projetos bem distribuídos em uma planta baixa de casas com 4 cômodos, por exemplo, uma planta de casa com 3 quartos. Ambientes como cozinha, sala de jantar e sala de estar se unem, interferindo pouco no espaço já destinado a esse projeto. Se observarmos imagens de casas com 4 cômodos, poderemos ver grandes obras em pouco espaço. Um bom projeto prova isso.